04 Nisan 2025, Cuma
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Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Alınan bilgilere göre, Siirt'te Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı. Çobanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.