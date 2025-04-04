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Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 00:54
Alınan bilgilere göre, Siirt'te Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı. Çobanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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