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Kayak merkezlerinde rezervasyon hareketliliği! Sezon 1 hafta sonra açılıyor

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 15:35
Kar yağışının başlamasıyla beraber, kayak merkezlerinde de hareketlilik başladı. Erzurum'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi aştı. Sezon 1 hafta sonra açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa Palandöken Kayak Merkezi’nden aktardı.
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