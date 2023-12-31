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Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 14:33
Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 3 günlük tatili fırsat bilenler Palandöken'e akın etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu
Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu
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