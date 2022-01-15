15 Ocak 2022, Cumartesi
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Kayak merkezleri ara tatile hazırlanıyor
Ara tatili kayak merkezlerinde geçirmek isteyen aileler, rezervasyonlarını yaptırdı, otellerde yoğunluk yaşanıyor. Detayları Bursa Uludağ'da bulunan A Haber muhabiri Hasan Özdemir ve konuğu aktaracak.