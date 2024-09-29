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Kaya üzerindeki Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı

Kaya üzerindeki Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 11:58
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor.
Kaya üzerindeki Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı
Kaya üzerindeki Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı
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