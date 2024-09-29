29 Eylül 2024, Pazar
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Kaya üzerindeki Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor.