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Kavurucu sıcaklarda müşterilerini su buharı ile serinletiyor

Kavurucu sıcaklarda müşterilerini su buharı ile serinletiyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 14:43
Tokat'ta bir restoran, sıcak yaz günlerinde müşterilerine ferah bir ortam sunmak için su buharı sistemini hayata geçirdi.
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