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Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek

Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 15:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurt genelinde pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 8 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber'e konuk olurken
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