Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurt genelinde pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 8 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber'e konuk olurken