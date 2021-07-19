19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kavurucu sıcaklar geliyor! Bayramda hava nasıl olacak?
Kısıtlamanın olmadığı bayramda plan yapanlar için 'Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusu önem taşıyor. Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre bayramda yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim olacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.