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Kavurucu sıcaklar geliyor! Bayramda hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2021 14:56
Güncelleme:19.07.2021 14:57
Kısıtlamanın olmadığı bayramda plan yapanlar için 'Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusu önem taşıyor. Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre bayramda yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim olacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.
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