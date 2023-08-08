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Kavurucu sıcaklar bitiyor mu? Hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 09:10
Yeni haftada hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde düşmesi bekleniyor. Hava durumuna ilişkin son notları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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