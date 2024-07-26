Kavurucu sıcak yerini yağışa bırakıyor! Meteoroloji 15 il için sağanak uyarısında bulundu

Kavurucu sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yaptı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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