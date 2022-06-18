Kavurucu sıcak bunaltacak! Güneydoğu'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor

Geride bıraktığımız hafta, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar yaşandı. Yağışlar lokal olarak devam ediyor ama bir yandan da kavurucu sıcak alarmı var. İspanya, İngiltere, Portekiz ve Fransa bu hafta sonu 45 dereceyi görebilir. Bu şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık olacak. Türkiye'de ise Marmara nispeten rüzgarlarla serinliyor ama Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi görüyor. Kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirdi.

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