29 Ocak 2023, Pazar
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"Kavurma hırsızları" başına bela oldu! Çareyi bakın nasıl buldu
Sultangazi'de market önünde bulunan dolabı gözlerine kestiren hırsızlar kilolarca kavurma çaldı. Hırsızlığın önüne geçemeyen market yetkilileri ise çareyi hırsızların fotoğrafını dolap üzerine asıp "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldu.