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"Kavurma hırsızları" başına bela oldu! Çareyi bakın nasıl buldu

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Giriş: 29.01.2023 12:26
Sultangazi'de market önünde bulunan dolabı gözlerine kestiren hırsızlar kilolarca kavurma çaldı. Hırsızlığın önüne geçemeyen market yetkilileri ise çareyi hırsızların fotoğrafını dolap üzerine asıp "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldu.
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