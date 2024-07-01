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Kavşaktaki kaza ucuz atlatıldı, şiddetli çarpışmada yaralanan olmadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 15:43
Antalya’nın Manavgat ilçesi Gülveren ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
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