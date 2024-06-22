Kavşakta çarpıştılar, durmadan yollarına devam ettiler...O anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobil durmadan yollarına devam etti. Kazada araçların birisinden düşen tampon ve plaka 3 gündür sahibinin almasını bekliyor.

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