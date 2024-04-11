11 Nisan 2024, Perşembe
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Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.