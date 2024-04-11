11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada

Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2024 14:38
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada
Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada
Malatya’da 2 katlı ahşap ev çöktü
Malatya'da 2 katlı ahşap ev çöktü
Kız Kulesi’nde bayram yoğunluğu
Kız Kulesi'nde bayram yoğunluğu
Kaputu kaldırdı dev kral kobra ile karşı karşıya geldi
Kaputu kaldırdı dev kral kobra ile karşı karşıya geldi
Hamo Ağa 300 torun ile böyle bayramlaştı
Hamo Ağa 300 torun ile böyle bayramlaştı
Kapadokya değil Kuladokya...
Kapadokya değil Kuladokya...
Trabzon’da tüpten kaynaklı patlama
Trabzon’da tüpten kaynaklı patlama
Tortum Şelalesi’nde bayram yoğunluğu!
Tortum Şelalesi'nde bayram yoğunluğu!
İstanbul’un göbeğinde korkunç olay!
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay!
Fedakar anne, kendini kas hastası çocuklarına adadı
Fedakar anne, kendini kas hastası çocuklarına adadı
Kazada motosikletli sürücüsü ağır yaralandı
Kazada motosikletli sürücüsü ağır yaralandı
Balıklıgöl’de bayram yoğunluğu!
Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu!
Daha Fazla Video Göster