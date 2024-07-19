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Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı! O anlar kamerada

Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 23:18
Düzce’de kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, o anlar an güvenlik kamerasına yansıdı.
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