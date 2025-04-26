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Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı! O anlar kamerada

Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:35
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu dükkanı sahibi Z.G. (29) ile E.A. (23) arasında telefon satışı ile ilgili anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga sırasında E.A.'nın olay yerinde bulunan ve Ordu ilinde görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş ağabeyi B.A. (26) kavgayı ayırmak için tabancası ile havaya ateş açtı. Silahlı kavga üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olaya müdahale edip tarafları gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı! O anlar kamerada
Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı!
Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı!
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