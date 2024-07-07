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Kavgaya tutuşan iki ayının kıyasıya mücadelesi nefes kesti! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

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Giriş: 07.07.2024 19:26
Kavgaya tutuşan iki ayının kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İşte vahşi doğada belgesel tadındaki o anlar...
İki ayının kıyasıya mücadelesi nefes kesti
İki ayının kıyasıya mücadelesi nefes kesti
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