19 Kasım 2022, Cumartesi
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Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi husumetlisi yerine babasını ve kardeşini silahla yaraladı.