14 Ekim 2024, Pazartesi
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“Katli vaciptir” diye dilekçe verdi
Ankara'da 31 yıllık evliliğin bitmesinin ardından mahkeme çiftin mallarını yarı yarıya bölüştürdü. Beraber yaşadıkları evin yarısını eski eşine kaptıran koca, bu kararın ardından çılgına döndü. Mahkemeye dilekçe sunan eski koca, boşandığı eşi için "katli vacip olmuştur" ifadelerini kullanınca ortalık karıştı.