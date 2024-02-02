Katledilen taksici son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de bir taksi şoförü, üşümesin diye aracına aldığı yolcunun canice yaptığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. O katil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmaya ilişkin başka çarpıcı detaylar da var. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.