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Katledilen taksici son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 02.02.2024 16:35
İzmir'de bir taksi şoförü, üşümesin diye aracına aldığı yolcunun canice yaptığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. O katil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmaya ilişkin başka çarpıcı detaylar da var. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
Katledilen taksici son yolculuğuna uğurlandı
Katledilen taksici son yolculuğuna uğurlandı
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