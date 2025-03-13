Katledilen Fatma'nın acılı babası: "Gelinlik yerine kefen giydirdim"

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara'nın babası açıklamalarda bulundu. Kızının takıntılı olduğunu söylediği zanlı tarafından daha önce de çok kez şiddete maruz kaldığını söyleyen baba, "Çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim" dedi.

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