Katillerini kapıda karşıladı! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın acı sonu... İşte kan donduran müzisyen cinayeti

İstanbul Kadıköy'de genç bir müzisyen korkunç bir cinayet kurban gitti. Annesi uzun süre haber alamayınca çilingirle kapı açıldı. O açılan kapı vahşi bir cinayeti ortaya çıkardı. İşte detaylar...

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