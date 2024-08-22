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Katillerini kapıda karşıladı! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın acı sonu... İşte kan donduran müzisyen cinayeti

Katillerini kapıda karşıladı! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın acı sonu... İşte kan donduran müzisyen cinayeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 09:40
İstanbul Kadıköy'de genç bir müzisyen korkunç bir cinayet kurban gitti. Annesi uzun süre haber alamayınca çilingirle kapı açıldı. O açılan kapı vahşi bir cinayeti ortaya çıkardı. İşte detaylar...
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