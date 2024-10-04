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Katil zanlısının şok ifadesi: Yanlış kişiyi vurdum

Katil zanlısının şok ifadesi: Yanlış kişiyi vurdum

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 08:38
Bursa'da dün öğle saatlerinde arkadaşıyla yürüdüğü esnada başından vurularak öldürülen kişinin şüphelisi polis tarafından 2 saatte yakalandı. Gözaltına alınan zanlının yanlış kişiyi vurduğu ortaya çıktı.
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