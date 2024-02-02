02 Şubat 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Katil zanlısının savcılık ifadesi: Ramazan Pişkin'i yabancı uyruklu muradı zannettim
Ramazan Hoca lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Erkan Baykut, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Baykut'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.