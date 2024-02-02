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Katil zanlısının savcılık ifadesi: Ramazan Pişkin'i yabancı uyruklu muradı zannettim

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 17:49
Ramazan Hoca lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Erkan Baykut, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Baykut'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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