14 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Katil salyangoz istilası! Katil salyangoz zararlı mı?
Katil salyangoz Karadeniz'i istila etmiş durumda. Tarım ürünleri de katil salyangozlar zarar veriyor? Peki nasıl çözüm sağlanacak? Gelişmeleri Trabzon’da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Yenimahalle Muhtarı Halil Aydın değerlendirdi.