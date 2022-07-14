Katil salyangoz istilası! Katil salyangoz zararlı mı?

Katil salyangoz Karadeniz'i istila etmiş durumda. Tarım ürünleri de katil salyangozlar zarar veriyor? Peki nasıl çözüm sağlanacak? Gelişmeleri Trabzon’da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Yenimahalle Muhtarı Halil Aydın değerlendirdi.

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