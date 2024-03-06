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Katil İsrail Gazze'de çocukları katlediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 12:21
İsrail, Gazze'de 151 günde 13 bin 430 çocuğu öldürdü. İsrail Gazze'de katliam yapıyor, kalanları açlığa mahkum ediyor.
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