Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon! ’Kato’, ’toptancı’, ’Minnoş’ koduyla anlaşıyorlar

Son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda akılalmaz detaylar ortaya çıktı. Aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan çok sayıda kadının 10 bin TL varan fiyatlara kadar fuhuş yaptığı belirlenirken, müşterilerin kadınları katalogdan beğendiği ortaya çıktı.