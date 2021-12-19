19 Aralık 2021, Pazar
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Kastamonu'nda ortaya çıktılar! Su samurları avlanırken görüntülendi
Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı barınağında görülen iki su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Samurları izleyen Yıldırım, "Onları izlemek benim için büyük bir keyif oldu. Bir süre sessiz takip ettim, daha sonra barınakta gözden kayboldular." dedi.