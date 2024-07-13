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Kastamonu’daki cinayetin 3 zanlısı tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 11:49
Kastamonu’da kaporta ustası, kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan aynı aileden 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu’daki cinayetin 3 zanlısı tutuklandı
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