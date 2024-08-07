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Kastamonu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Kastamonu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

İHA
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Giriş: 07.08.2024 09:14
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan feci kazada genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
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