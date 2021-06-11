Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Ev değil cephane

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı adreste eş zamanlı yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ile silah ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat, 'ev değil cephane' dedirtti.