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Kastamonu'da su samuru böyle görüntülendi

Kastamonu'da su samuru böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 04.08.2024 10:25
Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.
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