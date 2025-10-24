Kastamonu’da sis etkili oldu

Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis sebebiyle kent merkezinde, Kastamonu-Ankara karayolu ve Kastamonu-İstanbul karayolunda görüş mesafesi yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar, sis sebebiyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ise sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.

