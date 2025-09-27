27 Eylül 2025, Cumartesi

Kastamonu’da silah kaçakçılarına operasyon: 45 adet tabanca ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 13:34
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollardan temin ettikleri ruhsatsız tabancaları satmak üzere olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL para, 2 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
