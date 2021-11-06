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Kastamonu’da seyir halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu

İHA
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Giriş: 06.11.2021 10:01
Kastamonu’da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen tır sürücüsü ise dakikalarca yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Olay, Kastamonu D765 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilmeyen, beton kolon yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden tır sürücüsü, yol kenarında durdu. Dorsenin tekerler kısmını alevlerin sardığını gören tır sürücüsü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayı gören vatandaşlar, tır sürücüsü ile birlikte ellerindeki yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen yangın söndürülemedi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, dorsede maddi hasar meydana geldi.
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