08 Mayıs 2022, Pazar
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Kastamonu'da sel felaketi korku saldı! Köylüler evlerine giremiyor
2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bu kez de Çatalzeytin'deki kar sularının erimesiyle meydana gelen sel köylüleri korkuttu. Bölgede yaşayanlar korkudan evlerine giremiyor.