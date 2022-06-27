27 Haziran 2022, Pazartesi
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Kastamonu'da mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Kastamonu'da taşkın ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Küre ilçesinde rahatsızlanan ve sel nedeniyle mahsur kalan bir vatandaşın da tıbbi tahliyesi başarıyla gerçekleşti.