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Kastamonu'da köy yangını

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Giriş: 17.09.2023 15:20
Kastamonu’nun araç ilçesinde bir köyde çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık alevlere teslim oldu. Köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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