30 Aralık 2023, Cumartesi
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Kastamonu'da korkutan yangın! İki ev ve bir araç alevlere teslim oldu
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.