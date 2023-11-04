Kastamonu'da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar

Kastamonu'da korkunç bir olay meydana geldi. Vatandaşlar çöp konteynerinden gelen sesi fark etti. Poşeti açtığında ise şoka girdi. İçinde yeni doğan erkek bebeği görenler, hemen polise haber verdi. Bebek kaldırıldığı hastanede entübe edilirken detaylar yürekleri dağladı. Vatandaşlar bebeğin bulunduğu çöp konteynırına "Lütfen çöpe bebek atmayın" yazdı.