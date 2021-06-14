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Kastamonu’da 'Katil gal arısı' kâbusu! Vatandaşlar yardım bekliyor!

DHA
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Giriş: 14.06.2021 10:50
Güncelleme:14.06.2021 10:50
Kestane ağaçlarının tamamen kurumasına neden olduğu için 'katil arı' olarak bilinen 'gal arısı' Kastamonu ormanlarında görüldü. Geçimini arıcılıkla sağlayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Bölgede görülen gal arısı sonrası Beltepe köyüne gelen Kastamonu Arıcılar Birliği üyesi ve Cide temsilcisi Bahri Kısa, kestane ormanlarını gezerek gal arısının ağaçlara verdiği zararları inceledi.
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