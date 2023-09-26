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Kastamonu'da, İBB midibüsü yandı

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Giriş: 26.09.2023 15:54
Muş'tan İstanbul'a giden Erkan Altuntaş yönetimindeki 34 BDD 524 plakalı İBB'ye ait servis midibüsünde, İstanbul-Samsun kara yolu Selakırı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede midibüsü sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Midibüste yolcu olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Kastamonu’da, İBB midibüsü yandı
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