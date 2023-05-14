14 Mayıs 2023, Pazar
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Kastamonu'da filmleri aratmayan olay: 14 gün boyunca mağaraya sığındı! Ot yiyerek hayatta kaldı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Ilgarini Mağarası'nı gezmek için geldiği milli parkta kaybolan Hüseyin Alıcı isimli bir kişi, 14 gün boyunca küçük bir mağarada geceyi geçirip, ormanda bulduğu otları yiyerek hayatta kaldı. Ulaştığı köydeki bir eve sığınarak kurtulan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.