Kastamonu’da can kaybı 70’e yükseldi

Sel bölgesinde can kaybı 70'e yükseldi. Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılıyor. A haber muhabiri Ramazan Almaçayır son durumu aktardı.

Kastamonu'da meydana gelen sel afetinin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Afette can kaybı yükselirken ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır bölgedeki son durumu şu ifadelerle aktardı.

''Maalesef Bozkurt'ta sel felaketindeki yaralar sarılırken can kayıplarının artması üzüntücü verici durumu beraberinde getiriyor. Can kaybının artmaması tek istediğimiz. Bölgedeki hasarın giderilmesi için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Kayıplarla ilgili balık adamlar, dalgıç polisler çalışmalarına devam ediyor. Mehmetçik sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bozkur'un selden öncek, görüntüsüne kavuşması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Molozların ve çamur deryasının temizlenmesinin çalışması sürüyor. ''