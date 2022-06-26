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Kastamonu Tosya'da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 26.06.2022 12:03
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı.
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