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Kastamonu Tosya'da fabrika yangını

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Giriş: 03.08.2023 09:21
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayaı sardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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