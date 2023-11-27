Kastamonu açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

Yük gemisi fırtına nedeniyle Kastamonu açıklarında karaya oturdu. Ekipler 11 kişilik mürettebatı kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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