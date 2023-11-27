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Kastamonu açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

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Giriş: 27.11.2023 09:24
Yük gemisi fırtına nedeniyle Kastamonu açıklarında karaya oturdu. Ekipler 11 kişilik mürettebatı kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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