Kasklı motosikletliye kafa attı

Ataşehir’de sokak üzerinde ilerleyen hatlı minibüs şoförü ile motosikletli arasına çıkan tartışma ilginç anlara sahne odu. Tartışma esnasında minibüsçü aracından inerek kasklı motosiklet sürücüsüne kafa attı. Motosiklet sürücüsü kendisine atılan kafadan etkilenmezken, minibüsçünün yaralanma pahasına kaska kafa atması görenleri şaşırttı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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Ataşehir'de sokak üzerinde ilerleyen hatlı minibüs şoförü ile motosikletli arasına çıkan tartışma ilginç anlara sahne odu. Tartışma esnasında minibüsçü aracından inerek kasklı motosiklet sürücüsüne kafa attı. Motosiklet sürücüsü kendisine atılan kafadan etkilenmezken, minibüsçünün yaralanma pahasına kaska kafa atması görenleri şaşırttı. O anlar kameraya anbean yansıdı.