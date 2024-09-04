Kaskla kendilerini kamufle edip iş yerine kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada

Antalya'da bir iş yerinin kurşunlaması olayıyla ilgili kendilerini kaskla kamufle eden motosikletli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameralara yansıdı.

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