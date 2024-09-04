04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kaskla kendilerini kamufle edip iş yerine kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada

Kaskla kendilerini kamufle edip iş yerine kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2024 18:05
Antalya'da bir iş yerinin kurşunlaması olayıyla ilgili kendilerini kaskla kamufle eden motosikletli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaskla kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdılar!
Kaskla kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdılar!
Bayrampaşa Hali’nde gece mesaisi
Bayrampaşa Hali'nde gece mesaisi
Etli ekmeğin lezzet sırrı ne?
Etli ekmeğin lezzet sırrı ne?
’Hayalet Sürücü’ filmi Tokat’ta gerçek oldu
'Hayalet Sürücü' filmi Tokat'ta gerçek oldu
Ömer Tuğrul İnançer’in vefatının ikinci yılı
Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ikinci yılı
Kapya biberin sofralara uzanan yolculuğu
Kapya biberin sofralara uzanan yolculuğu
Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek
Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek
Canlı yayında cinayet itirafı
Canlı yayında cinayet itirafı
Çorum’un meşhur sarı leblebisi
Çorum'un meşhur sarı leblebisi
Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor
Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor
Konya’nın Hüyük Çileğine AB’den coğrafi işaret
Konya'nın Hüyük Çileğine AB'den coğrafi işaret
Dilan- Engin Polat hakim karşısında!
Dilan- Engin Polat hakim karşısında!
Daha Fazla Video Göster